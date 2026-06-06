В Польщі очевидці зняли на відео момент проходження руйнівного торнадо

Нагадаємо, екстремальні погодні явища дедалі частіше завдають масштабних руйнувань у європейському регіоні. Зокрема, наприкінці травня у Польщі потужний торнадо зруйнував десятки будинків, коли шквальний вітер зі швидкістю до 180-250 км/год зривав дахи та масово валив дерева смугою.

Крім того, сильні пориви вітру регулярно фіксують і в Україні, де вони призводять до значних руйнувань інфраструктури. Так, у квітні масштабний "деревопад" і гілки на дротах наробили біди у різних областях, внаслідок чого було заблоковано автомобільні дороги, пошкоджено транспорт та приватні домоволодіння.