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В Польше очевидцы сняли на видео момент прохождения разрушительного торнадо

17:15 06.06.2026 Сб
2 мин
Сеть ошеломили кадры мощного торнадо
aimg Сергей Козачук
Фото: через село в Польше пронесся мощный вихрь (unsplash.com)

В польском селе Цуднохи пронесся опасный торнадо. Очевидцы успели зафиксировать стихийное бедствие на видео, которое стремительно распространяется в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Детали непогоды на севере Польши

По информации издания, опасное природное явление зафиксировали в пятницу в селе Цуднохи, что в Варминско-Мазурском воеводстве.

На опубликованных кадрах четко видно характерную конденсационную воронку и сильно закрученные воздушные массы, которые пронеслись через населенный пункт.

Появление вихря официально подтвердили в Институте метеорологии и водного хозяйства (IMGW) Польши.

По словам синоптика Пйотра Шустера, явление уже классифицировали как торнадо в Европейской базе данных основных погодных явлений (ESWD).

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Метеорологические радары еще утром фиксировали условия для сильных штормов, однако масштабы и сила стихии оказались неожиданными для местных жителей.

Угроза новых торнадо

Синоптики предупреждают, что из-за притока горячего и влажного воздуха в ближайшее время в Польше может возрасти риск возникновения новых сильных штормов и локальных торнадо.

Напомним, экстремальные погодные явления все чаще наносят масштабные разрушения в европейском регионе. В частности, в конце мая в Польше мощный торнадо разрушил десятки домов, когда шквальный ветер со скоростью до 180-250 км/ч срывал крыши и массово валил деревья полосой.

Кроме того, сильные порывы ветра регулярно фиксируют и в Украине, где они приводят к значительным разрушениям инфраструктуры. Так, в апреле масштабный "деревопад" и ветки на проводах наделали беды в разных областях, в результате чего были заблокированы автомобильные дороги, поврежден транспорт и частные домовладения.

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