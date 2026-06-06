В Польше очевидцы сняли на видео момент прохождения разрушительного торнадо

Напомним, экстремальные погодные явления все чаще наносят масштабные разрушения в европейском регионе. В частности, в конце мая в Польше мощный торнадо разрушил десятки домов, когда шквальный ветер со скоростью до 180-250 км/ч срывал крыши и массово валил деревья полосой.

Кроме того, сильные порывы ветра регулярно фиксируют и в Украине, где они приводят к значительным разрушениям инфраструктуры. Так, в апреле масштабный "деревопад" и ветки на проводах наделали беды в разных областях, в результате чего были заблокированы автомобильные дороги, поврежден транспорт и частные домовладения.