В Польщі обіцяють "адекватну" відповідь у разі російського теракту на ЗАЕС

"Це буде абсолютно нова ситуація. Тому ми будемо реагувати адекватно", - заявив міністр.

Водночас він зауважив, що російський теракт може вплинути на значну частину території НАТО.

"Тому це вимагатиме відповідної реакції. І не чекайте, що я вам скажу, якою саме буде ця відповідь", - наголосив він.

Теракт на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що російські окупанти мають наміри влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Також його слова підтвердив керівник ГУР Кирило Буданов. За словами останнього, ворог додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

Тим часом Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.

За словами науковця Володимира Борисенка, російський теракт жодним чином не вплине на наступ наших воїнів.