Чи може теракт на ЗАЕС зупинити наступ українських військ: відповідь науковця

Порівнюючи з аварією на Чорнобильській АЕС, російський теракт на запорізькій станції не призведе до подібних наслідків. У зв'язку з чим, відповідний сценарій жодним чином не вплине на наступ наших воїнів.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна доктор технічних наук, фізик-ядерник Володимир Борисенко.

Попри наслідки Чорнобильської аварії, на території Чорнобиля, не припиняючи, продовжують працювати люди.

"При Запорізькій станції такого зараження території бути не може навіть теоретично. Тому ніяких перешкод для військових (тим більше для військових) не буде, бо це буде дуже розтягнуто (у часі, - ред.)", - розповів Борисенко.

За словами науковця, навіть якщо українські військові пройдуть по ураженій внаслідок теракту на ЗАЕС території й "один-два рази" нап'ються там води, це жодним чином їм не нашкодить та не заборонить продовжити виконувати своє завдання до самої перемоги.

Ризик теракту на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленьский заявив про наміри росіян влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Як відзначив голова ГУР МО Кирило Буданов, ворог додатково замінував ставок-охолоджувач на станції.

Тим часом Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.

Тим часом відповідно до супутникових знімків, на даху четвертого енергоблока окупованої ЗАЕС помітили нові об'єкти.