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В Польщі обіцяють "адекватну" відповідь у разі російського теракту на ЗАЕС

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Четвер 06 липня 2023 13:57
В Польщі обіцяють "адекватну" відповідь у разі російського теракту на ЗАЕС Фото: в Польщі обіцяють "адекватну" відповідь у разі російського теракту на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У разі російського удару по Запорізькій ЗАЕС відповідь Варшави буде "адекватною", оскільки удар вплине на території НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Це буде абсолютно нова ситуація. Тому ми будемо реагувати адекватно", - заявив міністр.

Водночас він зауважив, що російський теракт може вплинути на значну частину території НАТО.

"Тому це вимагатиме відповідної реакції. І не чекайте, що я вам скажу, якою саме буде ця відповідь", - наголосив він.

Теракт на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що російські окупанти мають наміри влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Також його слова підтвердив керівник ГУР Кирило Буданов. За словами останнього, ворог додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

Тим часом Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.

За словами науковця Володимира Борисенка, російський теракт жодним чином не вплине на наступ наших воїнів.

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