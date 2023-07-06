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В Польше обещают "адекватный" ответ в случае российского теракта на ЗАЭС

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Четверг 06 июля 2023 13:57
В Польше обещают "адекватный" ответ в случае российского теракта на ЗАЭС Фото: в Польше обещают "адекватный" ответ в случае российского теракта на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В случае российского удара по Запорожской ЗАЭС ответ Варшавы будет "адекватным", поскольку удар повлияет на территории НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Это будет совершенно новая ситуация. Поэтому мы будем реагировать адекватно", - заявил министр.

В то же время он отметил, что российский теракт может повлиять на значительную часть территории НАТО.

"Поэтому это потребует ответной реакции. И не ждите, что я вам скажу, каким именно будет этот ответ", - подчеркнул он.

Теракт на ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что российские оккупанты намерены устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Также его слова подтвердил руководитель ГУР Кирилл Буданов. По словам последнего, враг дополнительно заменяли пруд-охладитель на станции.

Между тем, Инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН заявили о том, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

По словам ученого Владимира Борисенко, российский теракт никак не повлияет на наступление наших воинов.

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