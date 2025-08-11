У Польщі назвали найкращим рішенням участь Зеленського в зустрічі на Алясці

"Вірю, що буде запрошено президента Зеленського. Сьогодні з’являється інформація про можливість його участі у зустрічі президента Трампа з Путіним. Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що так і станеться", - сказав очільник Міноборони.

Косіняк-Камиш додав, що метою західного світу під керівництвом США, є "досягнення справедливого і тривалого миру".

"Минулого тижня я мав нагоду спілкуватися з найближчими радниками президента Трампа, які говорили про його рішучість досягти своєї мети - укладання миру. Польща зробить усе, щоб такий справедливий мир став реальністю", - наголосив глава Міноборони.

Урядовець зазначив, що домовленість про припинення вогню за участю Зеленського "зараз ближче, ніж будь-коли раніше".

На його думку, якщо це станеться 15 серпня, - у день перемоги над більшовиками під час Варшавської битви 1920 року, - то це стало б "найкращим подарунком" у день для цієї частини світу та для майбутнього регіону.

Косіняк-Камиш також заявив, що Польща готова підтримати союзників у ймовірній миротворчій місії в Україні, надавши логістичне та інфраструктурне забезпечення.