У Польщі назвали найкращим рішенням участь Зеленського в зустрічі на Алясці

У нинішній ситуації запрошення президента України Володимира Зеленського на зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці було б найкращим рішенням.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
"Вірю, що буде запрошено президента Зеленського. Сьогодні з’являється інформація про можливість його участі у зустрічі президента Трампа з Путіним. Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що так і станеться", - сказав очільник Міноборони.
Косіняк-Камиш додав, що метою західного світу під керівництвом США, є "досягнення справедливого і тривалого миру".
"Минулого тижня я мав нагоду спілкуватися з найближчими радниками президента Трампа, які говорили про його рішучість досягти своєї мети - укладання миру. Польща зробить усе, щоб такий справедливий мир став реальністю", - наголосив глава Міноборони.
Урядовець зазначив, що домовленість про припинення вогню за участю Зеленського "зараз ближче, ніж будь-коли раніше".
На його думку, якщо це станеться 15 серпня, - у день перемоги над більшовиками під час Варшавської битви 1920 року, - то це стало б "найкращим подарунком" у день для цієї частини світу та для майбутнього регіону.
Косіняк-Камиш також заявив, що Польща готова підтримати союзників у ймовірній миротворчій місії в Україні, надавши логістичне та інфраструктурне забезпечення.
Президенти США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін 15 серпня проведуть зустріч на Алясці, під час якої обговорять шляхи припинення війни в Україні.
Перед оголошенням саміту, Трамп не виключив, що Україні та Росії доведеться поступитися й обмінятися територіями. Однак Зеленський чітко заявив, що Україна не буде віддавати агресору свої території, оскільки це суперечить Конституції.
Лідери європейських країн наголошують на необхідності припинити вогонь до початку будь-яких мирних переговорів.
На важливості участі Зеленського в саміті на Алясці також наголосив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Не виключив присутності українського лідера на зустрічі Трампа з Путіним і посол США при НАТО Метью Вітакер.