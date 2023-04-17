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ЄС цього тижня обговорить заборону на імпорт зерна з України, - Reuters

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Понеділок 17 квітня 2023 13:02
ЄС цього тижня обговорить заборону на імпорт зерна з України, - Reuters Фото: ЄС цього тижня обговорить заборону на імпорт зерна з України (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Представники країн-членів Європейського Союзу цього тижня обговорять кроки Польщі, Угорщини та Словаччини щодо заборони імпорту зерна та інших продуктів харчування з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності сказав, що низькі світові ціни та попит означають, що зерно залишається в блоці, а не продається далі. Надмірна пропозиція стала політичною проблемою для правлячої польської партії "Право і справедливість" у рік виборів.

"Ми очікуємо, що Польща та Угорщина запропонують певні пояснення, а також буде реакція Європейської комісії", - сказав чиновник, додавши, що це питання було порушено на останньому саміті національних лідерів ЄС.

"Є проблема, і ми очікуємо, що Комісія виступить із пропозицією щодо цього... Ми побачимо, що ми зможемо зробити в найближчі тижні та місяці", - додав він.

Нагадаємо, Польща заборонила імпорт зерна та іншого агропродовольства з України. Після чого Угорщина також запровадила аналогічні обмеження.

Окрім того, Словаччина призупинить імпорт зерна та інших продуктів з України, а Болгарія думає про введення заборони.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський проведе переговори зі своїми колегами з Польщі, Румунії та Словаччини щодо експорту агропродукції.

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Польща Угорщина зерновий коридор Евросоюз
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