У Польщі можуть на два роки посадити українця через погрози Навроцькому в інтернеті

За даними поліції, увагу правоохоронців привернули висловлювання, опубліковані на одному з інтернет-каналів. Йшлося про розмову, під час якої нібито лунали погрози на адресу глави держави.

Як повідомила представниця поліції Зеленої Гури Анна Баран, після отримання інформації про опубліковані матеріали слідчі оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та провели його затримання.

"Отримавши інформацію про опубліковані матеріали, слідчі негайно встановили місцеперебування цього чоловіка", - заявила вона.

У суботу затриманого доставили до прокуратури. Там вивчають матеріали справи та вирішують питання щодо висунення офіційних обвинувачень.

За словами Баран, чоловікові можуть інкримінувати образу конституційного органу Республіки Польща у зв'язку з погрозами на адресу президента.

Відповідно до статті 226 Кримінального кодексу Польщі, за такий злочин передбачено штраф або покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Напруженість між Україною та Польщею

Нагадуємо, рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої державної нагороди Польщі - спричинило гучний дипломатичний скандал між Києвом і Варшавою.

Причиною такого кроку польська сторона назвала присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ назви "Героїв УПА".