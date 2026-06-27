В Польше могут на два года посадить украинца из-за угроз Навроцкого в интернете

В Польше задержали 36-летнего гражданина Украины после появления в сети записи разговора, где якобы звучали угрозы в адрес президента Кароля Навроцкого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .
По данным полиции, внимание стражей порядка привлекли высказывания, опубликованные на одном из интернет-каналов. Речь шла о разговоре, во время которого якобы раздавались угрозы в адрес главы государства.
Как сообщила представитель полиции Зеленой Гуры Анна Баран, после получения информации об опубликованных материалах следователи оперативно установили местонахождение подозреваемого и провели его задержание.
"Получив информацию об опубликованных материалах, следователи немедленно установили местонахождение этого мужчины", - заявила она.
В субботу задержанный был доставлен в прокуратуру. Там изучают материалы дела и решают вопрос о предъявлении официальных обвинений.
По словам Баран, мужчине могут инкриминировать оскорбление конституционного органа Республики Польша в связи с угрозами в адрес президента.
Согласно статье 226 Уголовного кодекса Польши, за такое преступление предусмотрен штраф или наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Напоминаем, решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды Польши - повлекло за собой громкий дипломатический скандал между Киевом и Варшавой.
Причиной такого шага польская сторона назвала присвоение одному из подразделений сил специальных операций ВСУ названия "Героев УПА".
В ответ начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр иностранных дел Андрей Сибига отказались от польских наград , а экспрезиденты Украины Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма вернули свои знаки отличия.
На фоне этого, по данным опроса IBRiS, уровень доверия поляков к Навроцкому вырос на 8,4 процентного пункта за месяц и достиг рекордных 54,8%.