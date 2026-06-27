В Польше могут на два года посадить украинца из-за угроз Навроцкого в интернете

По данным полиции, внимание стражей порядка привлекли высказывания, опубликованные на одном из интернет-каналов. Речь шла о разговоре, во время которого якобы раздавались угрозы в адрес главы государства.

Как сообщила представитель полиции Зеленой Гуры Анна Баран, после получения информации об опубликованных материалах следователи оперативно установили местонахождение подозреваемого и провели его задержание.

"Получив информацию об опубликованных материалах, следователи немедленно установили местонахождение этого мужчины", - заявила она.

В субботу задержанный был доставлен в прокуратуру. Там изучают материалы дела и решают вопрос о предъявлении официальных обвинений.

По словам Баран, мужчине могут инкриминировать оскорбление конституционного органа Республики Польша в связи с угрозами в адрес президента.

Согласно статье 226 Уголовного кодекса Польши, за такое преступление предусмотрен штраф или наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напряженность между Украиной и Польшей

Напоминаем, решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды Польши - повлекло за собой громкий дипломатический скандал между Киевом и Варшавой.

Причиной такого шага польская сторона назвала присвоение одному из подразделений сил специальных операций ВСУ названия "Героев УПА".