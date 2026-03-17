В Польше компании сокращают штат, безработица растет: что будет с работой украинцев в 2026-м

07:30 17.03.2026 Вт
3 мин
В прошлом году только в секторе бизнес-услуг 50 тысяч человек потеряли работу. Где еще высокий уровень увольнения?
aimg Василина Копытко
Тенденцию к увеличению уровня безработицы в Польше наблюдают еще с прошлого года (фото: Getty Images)

На польском рынке труда формируется устойчивая тенденция к сокращению занятости и росту безработицы. Прирост количества безработных за год составляет 11,6%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз аналитического центра Gremi Personal.

Читайте также: Зарплаты до 114 тысяч: в каких сферах в Украине и Польше сейчас платят больше всего

Главное:

  • Падение индекса NEI: Главный индикатор рынка труда Польши впервые перешел в отрицательный диапазон (49 пунктов), что свидетельствует об ухудшении экономической среды.
  • Рост безработицы: В январе 2026 года показатель достиг 6%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем годом ранее.
  • Волна увольнений: Количество работников, уволенных по инициативе работодателей, выросло на 12,4% по сравнению с прошлым годом.
  • Сокращения в бизнесе: Только в IV квартале 2025 года бизнес-сектор потерял около 50 тысяч рабочих мест, в частности в автопроме и сфере BPO.
  • Последствия для украинцев: Из-за "охлаждения" рынка ожидается усиление конкуренции за рабочие места и переход от дефицита кадров к стратегии сохранения только ключевого персонала.

Динамика безработицы: цифры и прогнозы

Тенденция к росту количества безработных усилилась в начале 2026 года:

  • Уровень безработицы: в декабре 2025 года составлял 5,7%, а в январе 2026 года вырос до 6%.
  • Годовой прирост: количество зарегистрированных безработных в январе выросло на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Причина: кроме законодательных изменений по регистрации безработных, аналитики фиксируют реальное "охлаждение" экономики.

Увольнения и сокращения в бизнес-секторе

В 2025 году количество увольнений по инициативе работодателей выросло на 12,4%. Больше всего страдают такие отрасли:

  • Автомобильная промышленность: компании переносят мощности в другие страны.
  • Сектор бизнес-услуг (BPO и SSC): сокращение штатов из-за пересмотра юрисдикций.

В целом в бизнес-секторе количество работников в конце 2025 года было на 0,7% ниже, чем годом ранее. Это означает потерю около 50 тысяч рабочих мест.

Что это означает для украинцев

Для граждан Украины, которые работают в Польше, ситуация становится сложнее. Если раньше дефицит кадров гарантировал легкое трудоустройство, то сейчас конкуренция за рабочие места усиливается.

По словам основателя Gremi Personal Евгения Кириченко, работодатели переходят от массового найма к стратегии сохранения только ключевого персонала.

Читайте также о том, что в прошлом году украинцы возглавили рейтинг иностранцев, которые открыли бизнес в Польше. Они подали 33 800 заявок на регистрацию JDG.

Ранее мы писали о том, что в Польше сейчас официально работают около 740-780 тысяч украинцев. Это один из самых высоких показателей трудоустройства среди мигрантов в ЕС.

Новости
У НАТО не было шансов: украинские Magura "потопили" фрегат Альянса во время учений
У НАТО не было шансов: украинские Magura "потопили" фрегат Альянса во время учений
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО