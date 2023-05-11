У Польщі колишній канцлер ФРН Шредер став фігурантом справи щодо війни в Україні

Національна прокуратура Польщі проводить розслідування щодо вторгнення Росії в Україну. Фігурантом справи також став колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Національна прокуратура отримала інформацію щодо того, що колишній німецький канцлер Герхард Шредер може бути причетний до справи російського вторгнення в Україну.

За даними відомства, політик міг використовувати свої позиції в російській енергетичній сфері для того, щоб чинити тиск на країни ЄС та Україну. Слідчі будуть з'ясовувати яку роль відіграв колишній канцлер у підготовці вторгнення.

Там також зауважили, що колишній канцлер Німеччини був присутній на прийомі в російському посольстві в Берліні з нагоди річниці перемоги Радянського Союзу над Німеччиною.