В Польше бывший канцлер ФРГ Шредер стал фигурантом дела о войне в Украине

Национальная прокуратура Польши проводит расследование по вторжению России в Украину. Фигурантом дела также стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Национальная прокуратура получила информацию о том, что бывший немецкий канцлер Герхард Шредер может быть причастен к делу российского вторжения в Украину.

По данным ведомства, политик мог использовать свои позиции в российской энергетической сфере для того, чтобы оказывать давление на страны ЕС и Украину. Следователи будут выяснять, какую роль сыграл бывший канцлер в подготовке вторжения.

Там также отметили, что бывший канцлер Германии присутствовал на приёме в российском посольстве в Берлине по случаю годовщины победы Советского Союза над Германией.