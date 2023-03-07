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У Польщі готові створити центр обслуговування танків Leopard, які буде надано Україні

Фото: у Польщі готові створити центр обслуговування танків Leopard (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Воала Польщі готова створити бойовий центр для обслуговування танків Leopard 2, які будуть направлені в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Маріуша Блащака Bloomberg.

Однак, за його словами, для створення подібного хабу необхідна допомога Німеччини. Блищак планує, що його німецькому колезі вдасться переконати промисловість країни постачати запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася передати Україні.

"Основною проблемою є нестача запчастин. Я сподіваюся на прорив", - сказав він.

Нагадаємо, що Польща стала першою з країн-партнерів, яка передала Україні сучасні танки Leopard 2. Перші чотири машини Варшава відправила українцям на річницю повномасштабної війни.

Додамо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва.

Також ми писали, що 25 січня уряд Німеччини поставив завдання швидко зібрати для України два танкових батальйони з танками Leopard 2. Зазвичай в Україні вони оснащені 31 танком кожен. При цьому перший батальйон можуть доставити в Україну в березні або квітні цього року.

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