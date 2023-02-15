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Україна поки не отримає два повні танкові батальйони, - Пісторіус

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Середа 15 лютого 2023 16:43
Україна поки не отримає два повні танкові батальйони, - Пісторіус Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Наразі Україна не отримає обіцяної Німеччиною кількості бойових танків. На зустрічі так званої танкової коаліції не було прийнято нових зобов'язань щодо постачання танків Leopard 2A6.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

За його словами, тільки Німеччина і Португалія хочуть постачати танки Leopard 2A6.

"Там ми не досягнемо чисельності батальйону", - заявив Пісторіус.

25 січня уряд Німеччини поставив завдання "швидко зібрати для України два танкових батальйони з танками Leopard 2". Зазвичай в Україні вони оснащені 31 танком кожен.

За координації Польщі вже зібрано майже 30 танків Leopard 2A4, пояснив Пісторіус. З іншого боку, є тільки 14 одиниць Leopard 2A6, обіцяних Німеччиною, і три таких танки з Португалії. Швеція все ще вивчає питання про те, чи можуть вони надати танки і в якій кількості.

Нагадаємо, раніше Пісторіус заявив, що німецький "весняний пакет" військової допомоги для України вже в дорозі.

Раніше повідомлялося, що перший батальйон Leopard 2, який зазвичай складається з 31 танка, можуть доставити в Україну в березні або квітні цього року.

Крім того, 7 лютого в Бундесвері запевнили, що Німеччина доставить танки Leopard 2 в Україну вже наприкінці березня. Крім того, Берлін пообіцяв передати Україні нові зенітки Gepard до кінця лютого.

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