В Польше готовы создать центр обслуживания танков Leopard, которые будут предоставлены Украине

Воала Польши готова создать боевой центр для обслуживания танков Leopard 2, направленных в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Мариуша Блащака Bloomberg.

Однако, по его словам, для создания подобного хаба необходима помощь Германии. Блищак планирует, что его германскому коллеге удастся убедить промышленность страны поставлять запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась передать Украине.

"Основной проблемой является нехватка запчастей. Я надеюсь на прорыв", - сказал он.