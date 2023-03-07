В Польше готовы создать центр обслуживания танков Leopard, которые будут предоставлены Украине

Воала Польши готова создать боевой центр для обслуживания танков Leopard 2, направленных в Украину.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Мариуша Блащака Bloomberg.
Однако, по его словам, для создания подобного хаба необходима помощь Германии. Блищак планирует, что его германскому коллеге удастся убедить промышленность страны поставлять запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась передать Украине.
"Основной проблемой является нехватка запчастей. Я надеюсь на прорыв", - сказал он.
Напомним, что Польша стала первой из стран-партнеров, передавшей Украине современные танки Leopard 2. Первые четыре машины Варшава отправила украинцам на годовщину полномасштабной войны.
Добавим, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства.
Также мы писали, что 25 января правительство Германии поставило задачу быстро собрать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2. Обычно в Украине они оборудованы 31 танком каждый. При этом первый батальон может быть доставлен в Украину в марте или апреле этого года.
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