Правоохоронці Польщі запобігли акції протесту під час якої фермери хотіли заблокувати залізничну лінію в Грубешові, через яку зерно з України потрапляє до країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF 24 .

Раніше фермерам довелось відмовитись від планів блокування польсько-українського прикордонного переходу в Дорогуську, оскільки акція не була узгоджена. Керівники фермерських організацій, зі свого боку, не довіряють обіцянкам зупинити потік українського зерна до Польщі.

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Зазначається, що сьогодні фермери планували приєднатись до акції протесту й заблокувати ширококолійну залізничну лінію в Грубешові, якою зерно з України потрапляє до Польщі. За словами голови Агросоюзу Міхала Колодзейчака, акція повинна була тривати протягом семи днів, однак фермери були готові її продовжити.

Як відзначають журналісти, акція протесту так й не відбулась, оскільки блокуванню колії завадили правоохоронці. До місця подій приїхав десяток поліцейських машин, після чого до них приєднались прикордонники й співробітники служби безпеки залізниці.

Фото: в Польщі фермери хотіли заблокувати ввезення зерна з України, поліція запобігла цьому (rmf24.pl)