В Польщі фермери хотіли заблокувати ввезення зерна з України, поліція запобігла цьому
Правоохоронці Польщі запобігли акції протесту під час якої фермери хотіли заблокувати залізничну лінію в Грубешові, через яку зерно з України потрапляє до країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF 24.
Раніше фермерам довелось відмовитись від планів блокування польсько-українського прикордонного переходу в Дорогуську, оскільки акція не була узгоджена. Керівники фермерських організацій, зі свого боку, не довіряють обіцянкам зупинити потік українського зерна до Польщі.
Зазначається, що сьогодні фермери планували приєднатись до акції протесту й заблокувати ширококолійну залізничну лінію в Грубешові, якою зерно з України потрапляє до Польщі. За словами голови Агросоюзу Міхала Колодзейчака, акція повинна була тривати протягом семи днів, однак фермери були готові її продовжити.
Як відзначають журналісти, акція протесту так й не відбулась, оскільки блокуванню колії завадили правоохоронці. До місця подій приїхав десяток поліцейських машин, після чого до них приєднались прикордонники й співробітники служби безпеки залізниці.
Фото: в Польщі фермери хотіли заблокувати ввезення зерна з України, поліція запобігла цьому (rmf24.pl)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, міністр сільського господарства Польщі домовився з українським колегою Миколою Сольським про тимчасове припинення імпорту зерна з України. Очікується, що відповідний документ буде підписано 14 квітня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.