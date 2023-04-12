Правоохранители Польши предотвратили акцию протеста во время которой фермеры хотели заблокировать железнодорожную линию в Грубешове, по которой зерно из Украины попадает в страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF 24 .

Ранее фермерам пришлось отказаться от планов блокирования польско-украинского пограничного перехода в Дорогуску, поскольку акция не была согласована. Руководители фермерских организаций, со своей стороны, не доверяют обещаниям остановить поток украинского зерна в Польшу.

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Отмечается, что сегодня фермеры планировали присоединиться к акции протеста и заблокировать широкопутную железнодорожную линию в Грубешове, по которой зерно из Украины попадает в Польшу. По словам главы Агросоюза Михала Колодзейчака, акция должна была продолжаться в течение семи дней, однако фермеры были готовы ее продлить.

Как отмечают журналисты, акция протеста так и не состоялась, поскольку блокированию пути помешали правоохранители. К месту происшествия приехал десяток полицейских машин, после чего к ним присоединились пограничники и сотрудники службы безопасности железной дороги.

Фото: в Польше фермеры хотели заблокировать ввоз зерна из Украины, полиция предотвратила это (rmf24.pl)