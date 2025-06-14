У Польщі євродепутату з антиукраїнською позицією заборонили вхід до парламенту

Скандальні витівки Брауна

Нагадаємо, у червні минулого року Ґжеґож Браун зняв український прапор із кургану Костюшка у Кракові. Після цього він похвалився відповідним відео в соцмережі X.

Браун написав, що прапор нібито встановлено в "неправильному місці", тому він передасть його консульству України в Кракові.

Цього року Браун балотувався в президенти Польщі. Під час його мітингу в Білій Підляській невідомий чоловік зняв український прапор із будівлі міськради.

До слова, 6 травня Європарламент скасував імунітет Брауна, оскільки він 2023 року під час офіційної церемонії в Сеймі загасив ханукальні свічки.

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