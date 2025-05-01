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У Польщі проросійський кандидат у президенти зірвав прапор України з ратуші

Четвер 01 травня 2025 15:10
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У Польщі проросійський кандидат у президенти зірвав прапор України з ратуші Фото: Гжегож Браун (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Польщі поліція займається справою про зняття українського прапора з будівлі міської ради в Білій Підляській під час мітингу кандидата в президенти, депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

"Працівники встановили особу чоловіка, який зняв прапор України з будівлі міської ради. Також детально аналізуються записи, що стосуються цього інциденту. Зібрані матеріали будуть передані до прокуратури", - повідомили у поліції,

Там також зауважили, що за таку поведінку загрожують правові наслідки.

Зокрема, у мережі з'явилось відео з мітингу Брауна, на якому видно, як чоловік піднявся по драбині до балкона ратуші, витягнув з кріплення український прапор і віддав його кандидату в президенти. На місце українського прапора цей чоловік вставив польський.

У відповідь на це Браун потиснув йому руку на знак подяки. Під час інциденту натовп скандував, зокрема: "Тут Польща". А сам Браун виступив перед присутніми.

"Я беру всіх вас за свідків, що пан Кацпер, як мій помічник, призначений для виконання обов'язків польського депутата Європейського парламенту, на моє прохання і за моєю чіткою вказівкою, зробив те, що зробив. Отже, це моя відповідальність", - заявив політик.

За його словами, український прапор буде передано до найближчого консульства України.

Реакція України

На цей вчинок вже відреагував посол України у Польщі Василь Боднар. Він назвав витівку на акції свідомою провокацією з метою зашкодити відносинам між країнами.

"Давайте протидіяти подібним провокаціям разом і рішуче. Особливо у час брутальної війни Росії проти України, що триває, коли ми боремося за нашу спільну безпеку", - написав посол України.

Не перша провокація Брауна

Також варто нагадати, що на початку червня Браун зняв прапор України, що майорів на одній зі щогл на кургані Костюшка у Кракові.

Свій вчинок він пояснив тим, що прапор висів у "неправильному місці", тому його було передано до консульства у Кракові.

Браун також відомий своїми проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, а він став єдиним депутатом, який на початку минулого року не підтримав у Сеймі резолюцію із закликом до ЄС та НАТО надати Україні допомогу у війні з РФ. Крім того, він був залучений до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який не прийшло жодного учасника.

У березні цього року антиукраїнська партія "Конфедерація", представники якої брали участь у протестах перевізників на кордоні з Україною, зайняла третє місце за електоральними симпатіями в Польщі.

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