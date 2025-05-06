Зірвав прапор України й гасив ханукію: з кандидата у президенти Польщі зняли імунітет у ЄС

Під час голосування в Страсбурзі Європейський парламент скасував імунітет депутата Європарламенту Гжегожа Брауна, який є кандидатом у президенти Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

Як зазначається, це стало продовженням процесу, який почався в Польщі. Раніше аналогічне рішення ухвалив польський парламент.

Після того як Браун став євродепутатом за підсумками виборів у червні 2024 року, прокуратура звернулася до Європарламенту із запитом про скасування імунітету, що захищає політика від судового переслідування.

Основне розслідування веде Окружна прокуратура у Варшаві. Воно стосується подій грудня 2023 року, коли Браун під час офіційної церемонії у Сеймі загасив ханукальні свічки за допомогою вогнегасника.

Образа групи осіб на релігійному ґрунті на території Сейму - не єдине звинувачення, яке досі почув Браун. Йдеться також про інцидент у Німецькому історичному інституті, де він заблокував лекцію про Голокост, та інцидент у краківському суді, з якого він виніс встановлену там суддями ялинку, а потім викинув її у смітник.

За словами міністра юстиції Адама Боднара, у запиті на зняття імунітету йдеться про намір предʼявити Брауну обвинувачення у скоєнні семи кримінальних правопорушень. Зокрема:

два - стосуються застосування фізичної сили та образи лікаря, директора Національного центру кардіології;

три - охоплюють різні хуліганські дії;

ще два - пов’язані зі скандальною поведінкою у польському Сеймі: публічна образа релігійної святині та фізичне насильство щодо людини, яка намагалася втрутитися в ситуацію.

Міністр також згадав інший епізод, який розслідує прокуратура. Йдеться про події 16 квітня 2024 року в лікарні в Олешниці.

Того дня Браун увірвався до закладу й намагався перешкодити роботі гінекологині Гізелі Ягєльської. Вона провела аборт на 36-му тижні вагітності пацієнтці, яка перебувала у вкрай тяжкому психічному стані. Браун стверджував, що проводить"громадянське затримання". Водночас лікарка, яка була на зміні, не змогла потрапити до своїх пацієнток.

Глава Мін'юсту також нагадав про "скандальні висловлювання" Брауна під час президентських дебатів, які також є предметом інтересу прокуратури. Йдеться про провадження у справі про образу євреїв та заклики до ненависті.

Інше провадження, як поліції, так і прокуратури, про яке нагадав генеральний прокурор, ведеться у справі передвиборчого мітингу Брауна 30 квітня в Білій Підляській, коли з будівлі міської ради було знято прапор України.

Реакція Брауна на рішення Європарламенту

Реагуючи на рішення Європарламенту Браун у приміщенні Міністерства промисловості в місті Катовіце зірвав прапор ЄС та витер ним взуття., а потім підпалив його. Відео з прапором він опублікував у соцмережі X.

"Геть з єврокомуною. Тут Польща!" - написав Браун.