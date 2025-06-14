В Польше евродепутату с антиукраинской позицией запретили вход в парламент

Скандальные выходки Брауна

Напомним, в июне прошлого года Гжегож Браун снял украинский флаг с кургана Костюшко в Кракове. После этого он похвастался соответствующим видео в соцсети X.

Браун написал, что флаг якобы установлен в "неправильном месте", поэтому он передаст его консульству Украины в Кракове.

В этом году Браун баллотировался в президенты Польши. Во время его митинга в Белой Подляской неизвестный мужчина снял украинский флаг со здания горсовета.

К слову, 6 мая Европарламент отменил иммунитет Брауна, поскольку он в 2023 году во время официальной церемонии в Сейме потушил ханукальные свечи.

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