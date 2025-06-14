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В Польше евродепутату с антиукраинской позицией запретили вход в парламент

Фото: Гжегож Браун, депутат Европарламента (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Скандальному евродепутату Гжегожу Брауну запретили заходить на территорию польского парламента. Браун известен своими антиукраинскими выходками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сейма (парламента) Польши.

"Вступило в силу постановление, запрещающее вход и въезд на территории, а также вход в здания, находящиеся в ведении канцелярии Сейма, депутату Европарламента Гжегожу Брауну", - сказано в сообщении пресс-службы. 

Такое решение было принято в связи с тем, что Браун признан лицом, которое "своим поведением или внешним видом нарушает достоинство Сейма". 

Скандальные выходки Брауна

Напомним, в июне прошлого года Гжегож Браун снял украинский флаг с кургана Костюшко в Кракове. После этого он похвастался соответствующим видео в соцсети X.

Браун написал, что флаг якобы установлен в "неправильном месте", поэтому он передаст его консульству Украины в Кракове.

В этом году Браун баллотировался в президенты Польши. Во время его митинга в Белой Подляской неизвестный мужчина снял украинский флаг со здания горсовета.

К слову, 6 мая Европарламент отменил иммунитет Брауна, поскольку он в 2023 году во время официальной церемонии в Сейме потушил ханукальные свечи.

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