У Польщі двох чоловіків відправили до в'язниці за шпигунство на користь російської розвідки

Районний суд Білостока засудив двох чоловіків, обвинувачених у шпигунстві на користь російської розвідки, до чотирьох років тюремного ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio Białystok.
Йдеться про росіянина та білоруса, які, за версією слідства, впродовж кількох років збирали важливу інформацію про польських військових і передали це російській розвідці.
Обидва обвинувачені перебували в Польщі легально. Білорус навчався в одному з університетів Білостока, а пізніше працював в організації парашутної підготовки. За цей час він мав встановити контакти, зокрема соціальні, і використовувати їх для роботи на російську військову розвідку. Росіянин проводив подібну діяльність під виглядом культурної діяльності та туризму.
Обидва були заарештовані у квітні 2022 року, вони все ще перебувають під вартою. Потім прокурор подав клопотання про виключення публічних слухань, пославшись на важливий державний інтерес, а також приватний інтерес - свідків, зокрема багатьох солдатів.
Адвокати підсудних зажадали, щоб суд пройшов відкрито - у тій частині, яка стосується матеріалів, що не є секретними. Зрештою суд повністю закрив засідання.
У жовтні 2022 року поліція Норвегії затримала російського шпигуна, що працював під вигаданим ім'ям в Університеті Тромсе. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом російської розвідки. Ректор не виключив, що у виші можуть працювати й інші агенти РФ.
Також повідомлялось, що Росія намагається завербувати деяких прохачів притулку в Фінляндії як шпигунів.
Нещодавно у Європейському парламенті ініціювали початок перевірки викладених раніше фактів щодо можливої співпраці депутатки Тетяни Жданок із Федеральною службою безпеки Росії.
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