Європарламент перевірить депутата, якого ЗМІ запідозрили у зв'язках із ФСБ

Про це заявив офіційний представник спікера Європарламенту Юрій Ласс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Голова Європарламенту Роберта Метсола дуже серйозно ставиться до звинувачень щодо депутатки від Латвії Тетяни Жданок, у зв'язку з чим вона передала цю справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки.

За словами Ласса, це означає, що в Європейському парламенті почалося розслідування. Метсола також винесе це питання на обговорення конференції голів 31 січня.

Конференція голів - це політичний орган Європарламенту, що враховує відносини з іншими інституціями ЄС і національними парламентами.

Про що йдеться

Раніше низка видань у спільному розслідуванні встановили, що депутатка Європарламенту від Латвії Тетяна Жданок вела активне листування з офіційними громадянами, імовірно співробітниками ФСБ, і, зокрема, направляла їм звіти про свою діяльність.

Розслідування ґрунтується на зламаному електронному листуванні Жданок.

Що про це говорять у Латвії

Служба держбезпеки Латвії заявила, що дії депутатки Європарламенту Тетяни Жданок, яка щонайменше з 2004 року взаємодіяла зі співробітниками ФСБ, "не кваліфікуються як злочин".

У відомстві уточнили, що не вважають злочинною діяльність євродепутатки, тому що вона припала на період із 2004 до 2013 року.

"До 2016 року латвійське законодавство не передбачало кримінальної відповідальності за допомогу іноземній державі або іноземній організації, спрямовану проти Латвійської Республіки", - уточнили силовики.

Однак спецслужба Латвії планує оцінити інформацію про можливу співпрацю Жданок із ФСБ Росії.

Тетяна Жданок

Радянський математик і латвійський політичний діяч. Доктор фізико-математичних наук.

Співголова правління партії "Російський союз Латвії", з 2004 до 2018 року і з 2019 року - депутатка Європейського парламенту (Фракція зелених і Європейського вільного альянсу).

Російські шпигуни в країнах Європи

У жовтні 2022 року поліція Норвегії затримала російського шпигуна, що працював під вигаданим ім'ям в Університеті Тромсе. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом російської розвідки. Ректор не виключив, що у виші можуть працювати й інші агенти РФ.

Також повідомлялось, що Росія намагається завербувати деяких прохачів притулку в Фінляндії як шпигунів.

За даними розвідки Чехії, агенти РФ у Європі активні та допомагають обходити санкції ЄС.