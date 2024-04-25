У Польщі допустили депортацію ухилянтів в Україну

Що цьому передувало

Учора Косіняк-Камиш заявляв, що влада Польщі готова за необхідності допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони допомагали своїй країні у війні проти Росії.

Також міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас сказав, що Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку додому.

Однак у січні колишній секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що в України немає можливості примусово повернути військовозобов'язаних, які зараз перебувають за кордоном.

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