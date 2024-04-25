UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі допустили депортацію ухилянтів в Україну

Архівне фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (GettyImagеs)
Автор: Дмитро Браславський

Польща може не продовжити право перебування для військовозобов'язаних чоловіків з України і повернути їх назад на батьківщину.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, в українських громадян є зобов'язання перед своєю державою.

"Ми давно припускали, що також можемо допомогти українській стороні в забезпеченні відправки в Україну тих, хто зобов'язаний проходити військову службу", - додав він.

При цьому міністр повідомив, що цим громадянам України не буде продовжено право на перебування в Польщі і їх можуть депортувати, а наприкінці додав, що "все можливо".

Що цьому передувало

Учора Косіняк-Камиш заявляв, що влада Польщі готова за необхідності допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони допомагали своїй країні у війні проти Росії.

Також міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас сказав, що Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку додому.

Однак у січні колишній секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що в України немає можливості примусово повернути військовозобов'язаних, які зараз перебувають за кордоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаВійна в УкраїніМобілізація в Україні