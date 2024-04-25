В Польше допустили депортацию уклонистов в Украину

Что этому предшествовало

Вчера Косиняк-Камыш заявлял, что власти Польши готовы при необходимости помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, чтобы они помогали своей стране в войне против России.

Также министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас сказал, что Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста домой.

Однако в январе бывший секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что у Украины нет возможности принудительно вернуть военнообязанных, которые сейчас находятся за границей.

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