В Польше допустили депортацию уклонистов в Украину

Польша может не продлить право пребывания для военнообязанных мужчин из Украины и вернуть их обратно на родину.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По его словам, у украинских граждан есть обязательства перед своим государством.
"Мы давно предполагали, что также можем помочь украинской стороне в обеспечении отправки в Украину тех, кто обязан проходить военную службу", - добавил он.
При этом министр сообщил, что этим гражданам Украины не будет продлено право на пребывание в Польше и их могут депортировать, а в конце добавил, что "все возможно".
Вчера Косиняк-Камыш заявлял, что власти Польши готовы при необходимости помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, чтобы они помогали своей стране в войне против России.
Также министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас сказал, что Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста домой.
Однако в январе бывший секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что у Украины нет возможности принудительно вернуть военнообязанных, которые сейчас находятся за границей.
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