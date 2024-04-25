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В Польше допустили депортацию уклонистов в Украину

Архивное фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш (GettyImagеs)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша может не продлить право пребывания для военнообязанных мужчин из Украины и вернуть их обратно на родину.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, у украинских граждан есть обязательства перед своим государством.

"Мы давно предполагали, что также можем помочь украинской стороне в обеспечении отправки в Украину тех, кто обязан проходить военную службу", - добавил он.

При этом министр сообщил, что этим гражданам Украины не будет продлено право на пребывание в Польше и их могут депортировать, а в конце добавил, что "все возможно".

Что этому предшествовало

Вчера Косиняк-Камыш заявлял, что власти Польши готовы при необходимости помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, чтобы они помогали своей стране в войне против России.

Также министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас сказал, что Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста домой.

Однако в январе бывший секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что у Украины нет возможности принудительно вернуть военнообязанных, которые сейчас находятся за границей.

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