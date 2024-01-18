Данілов відповів, чи може Україна змусити військовозобов'язаних повернутися з-за кордону

Україна не має можливості примусово повернути військовозобов'язаних, які зараз перебувають за кордоном.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Report заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Ми розуміємо, що людина, яка перебуває на території іншої країни, також підпорядковується законам цієї країни. Ми хотіли б, щоб вони повернулися, але насильно це зробити не вийде", - зазначив Данілов.

Він уточнив, що якщо громадянин має статус біженця, котрий постраждав від військової агресії, Україна втрутитися не зможе. Причиною цього є те, що в кожній країні існують свої закони щодо біженців.

Секретар РНБО також додав, що зараз в Україні необхідно внести корективи в мобілізації, щоб зробити процес більш справедливим.

"Не думаю, що новий законопроект (про мобілізацію - ред.) викличе серйозні невдоволення. Просто люди поки не бачать остаточного варіанту документа, і у них складаються різні думки. Але я впевнений, що новий закон буде справедливим, насамперед для тих, хто вступає до лав збройних сил України", - заявив Данілов.

Що передувало

Нагадаємо, ще в середині грудня міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс розповів про те, що його країна готова видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків.

Пізніше чиновник уточнив, що такої можливості Естонія поки не має, оскільки для цього потрібна окрема угода між країнами і як мінімум рішення на рівні уряду.

Такі висловлювання пролунали на тлі заяв міністра оборони України Рустема Умєрова щодо наміру призивати українських чоловіків, які перебувають за кордоном.