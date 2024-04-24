У Польщі заявили, що готові допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку

Влада Польщі готова за необхідності допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони допомогли своїй країні у війні проти Росії.

Про це заявив міністр оборои Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Він нагадав, що Польща і раніше пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися на батьківщину.

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", - сказав він.

Водночас Косіняк-Камиш не розкрив деталей того, як саме Польща буде допомагати.

"Будь-яка підтримка можлива", - заявив він, коментуючи те, як би Польща відреагувала на запит Києва про допомогу у поверненні додому українців, які можуть втратити право на перебування в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.

Нагадаємо, станом на січень 2024 року в країнах Європейського Союзу проживає близько 4,3 млн українців. З них близько 860 000 - це дорослі чоловіки.

Мобілізація в Україні

Нещодавно МЗС України ввело обмеження для консульств в наданні будь-яких послуг для військовозобов'язаних чоловіків, що перебувають за кордоном. Про це рішення МЗС можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні на урядовому порталі було оприлюднено постанову Кабміну, в якій вказано, що українські чоловіки з 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти перебуваючи за кордоном.

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