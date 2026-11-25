Союзники Польщі поки не демонструють достатньої рішучості щодо можливості збивати над територією України російські об’єкти, які летять у напрямку польського повітряного простору.

Як повідомляє РБК-Україна , про це віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив в інтерв'ю RMF24 .

"Ця дискусія не розпочалася зараз, вона триває вже давно, але досі я не бачив союзницької готовності, необхідної для ухвалення такого рішення", - сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, нині союзники демонструють більшу готовність обговорювати це питання, однак рішучості для конкретних дій поки немає.

"Я ще не бачу такої рішучості. Бачу, мабуть, більшу готовність до дискусії, але не бачу рішучості в цьому питанні", - зазначив польський міністр.

Він наголосив, що Польща очікує від НАТО підтвердження солідарності не лише на словах, а й конкретними діями.

Косіняк-Камиш також повідомив, що Варшава передала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте перелік необхідного військового обладнання.

Зокрема, Польщі потрібні засоби протиповітряної та протиракетної оборони, системи розвідки.