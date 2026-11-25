У Польщі не бачать готовності союзників збивати дрони та ракети РФ над Україною
Союзники Польщі поки не демонструють достатньої рішучості щодо можливості збивати над територією України російські об’єкти, які летять у напрямку польського повітряного простору.
Як повідомляє РБК-Україна, про це віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив в інтерв'ю RMF24.
"Ця дискусія не розпочалася зараз, вона триває вже давно, але досі я не бачив союзницької готовності, необхідної для ухвалення такого рішення",
За його словами, нині союзники демонструють більшу готовність обговорювати це питання, однак рішучості для конкретних дій поки немає.
"Я ще не бачу такої рішучості. Бачу, мабуть, більшу готовність до дискусії, але не бачу рішучості в цьому питанні", - зазначив польський міністр.
Він наголосив, що Польща очікує від НАТО підтвердження солідарності не лише на словах, а й конкретними діями.
Косіняк-Камиш також повідомив, що Варшава передала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте перелік необхідного військового обладнання.
Зокрема, Польщі потрібні засоби протиповітряної та протиракетної оборони, системи розвідки.
Нагадаємо, раніше Польща звернулася до НАТО з проханням вивчити можливість збиття російських ракет над Україною, якщо вони летять у бік країн Альянсу.
Причиною став нещодавній інцидент, коли в ніч на 20 листопада під час масованого удару РФ по Україні дві російських ракети та дрон впали на території Польщі. Одна ракета вибухнула за 96 кілометрів від військових навчань країн НАТО.
Прем'єр Польщі Дональд Туск після інциденту наголосив, що у Варшаві не вважають "прильот" випадковістю, а розцінюють його як навмисну провокацію з боку Росії.