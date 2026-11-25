Союзники Польши пока не демонстрируют достаточной решительности возможности сбивать над территорией Украины российские объекты, которые летят в направлении польского воздушного пространства.

Как сообщает РБК-Украина , об этом вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью RMF24 .

"Эта дискуссия не началась сейчас, она продолжается уже давно, но до сих пор я не видел союзнической готовности, необходимой для принятия такого решения", - сказал Косиняк Камыш.

По его словам, сейчас союзники демонстрируют большую готовность обсуждать этот вопрос, однако решительности для конкретных действий пока нет.

"Я еще не вижу такой решимости. Вижу, пожалуй, большую готовность к дискуссии, но не вижу решимости по этому вопросу", - отметил польский министр.

Он подчеркнул, что Польша ожидает от НАТО подтверждения солидарности не только на словах, но и конкретными действиями.

Косиняк-Камыш также сообщил, что Варшава передала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте перечень необходимого военного оборудования.

В частности, Польше нужны средства противовоздушной и противоракетной обороны, системы разведки.