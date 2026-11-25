Польща звернулась до НАТО з проханням вивчити можливість збиття російських ракет над Україною, якщо вони летять у бік країн Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами поінформованих джерел, Варшава озвучила пропозицію на зустрічі послів країн-членів НАТО в Брюсселі. Частину держав вона зацікавила, проте розмова була попередньою.

За підсумками зустрічі в НАТО повідомили, що направлять до Польщі літак системи дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS). Він стежитиме за східними регіонами країни.

Також Альянс розгляне можливість розгорнути там додаткові сили і засоби.

Що кажуть у Варшаві

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів, чи можна перехоплювати ракети ще до того, як вони увійдуть у повітряний простір НАТО.

"Ця дискусія триває. Вона почалася не сьогодні, а триває вже давно. Але, на мою думку, жодна країна самотужки, безумовно, не здатна цього зробити", - заявив він.

Польський міністр додав, що спостерігає "більшу готовність обговорювати це питання", проте "рішучості діяти" поки немає.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що ракета чи дрон біля повітряного простору країни вже є прямою загрозою.

"Ракета або безпілотник, що наближаються до нашого повітряного простору, вже становлять для нас пряму загрозу. Я вважаю, що збиття ракети над територією України на прохання самої України підпадає під визначення самооборони", - підкреслив він.

Чому ідея суперечлива

Пропозиція передбачає, що оборонні дії НАТО вийдуть за межі території Альянсу і охоплять Україну. Через це союзники можуть опинитися під загрозою прямого зіткнення з Росією.

Посадовець однієї з країн-членів НАТО на східному фланзі, який говорив анонімно, сказав, що така дія може зробити Альянс стороною конфлікту. За його словами, це межа, яку НАТО досі ретельно уникало перетинати.

У Брюсселі не обговорювали, які саме сили і засоби могли б залучити. Співрозмовники зазначили, що Києву, імовірно, довелося б попереджати Альянс і відкривати для нього свій повітряний простір.

Bloomberg зазначає, що для такого рішення потрібна одностайна згода всіх союзників, якої наразі немає. Також знадобиться координація з вищим військовим командуванням НАТО.

Водночас у Європі частішають випадки диверсій. Через це дедалі частіше постає питання, де Альянс має провести "червону лінію" у відповідь на загрозу з боку Росії і деякі посадовці закликають діяти рішучіше.