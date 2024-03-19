У Польщі аварійно приземлився американський безпілотник

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X пресслужби Генштабу Збройних сил Польщі.

Так, 18 березня після 23:00 поблизу Мірославця сталася аварійна посадка безпілотного літака Збройних сил США, який летів у повітряному просторі Польщі. Посадка відбулася відповідно до процедур у безпечній нежилій зоні. Місце події охороняється спецслужбами, а слідчі дії проводить військова поліція, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня військово-транспортний російський літак Ан-12 запросив аварійну посадку на аеродромі Хурба у місті Комсомольськ-на-Амурі. На борту літака перебувало 8 осіб. Літак тримав курс із Нижньовартовська.

Також 10 лютого у США пасажирський літак через поломку сів на шосе і спалахнув. За попередньою інформацією, у літака виникли проблеми з шасі. За інформацією офіційних осіб, на борту маленького літака перебувало п'ятеро осіб, з яких трьом вдалося вижити.

"Вони повинні були приземлитися тут, у Неаполі, і приблизно за дві чи три хвилини до цього наша вежа отримала повідомлення від пілотів про те, що у них, цитую, втрачені обидва двигуни", - заявила Робін Кінг, директор зі зв'язків із громадськістю аеропорту Неаполь. Літак зазнав аварії кілька кілометрів від аеропорту.

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