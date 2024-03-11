"Літакопад" у Росії: в Хабаровському краї запросив аварійну посадку Ан-12
Військово-транспортний російський літак Ан-12 запросив аварійну посадку на аеродромі Хурба у місті Комсомольськ-на-Амурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
На борту літака перебуває 8 осіб. Борт вилетів із Нижньовартовська.
За попередньою інформацією, у літака виникли проблеми з шасі.
Поломки урядових літаків РФ
Тим часом з початку березня у Росії зафіксували вже кілька авіапригод із літаками Спеціального льотного загону "Россия". Це підприємство забезпечує перевезення посадових осіб, а також представників спеціальних служб і Збройних сил РФ.
Один з інцидентів стався 6 березня в московському аеропорту "Внуково", пише російський проект ВЧК-ОГПУ.
Так, під час посадки борту Ту-214 сталася поломка гальмівних колодок однієї з бічних стійок шасі, що ледь не призвело до викочування літака за межі злітно-посадкової смуги. В літаку могли перебувати співробітники Федеральної служби охорони та президентського протоколу, які летіли з відрядження.
За даними журналістів, раніше в іншого борту Спеціального льотного загону виникли проблеми з механізацією крила, що перевозив до Краснодара людей із супроводу диктатора Путіна.
Крім того, у серпні минулого року в Читі довелося екстрено посадити Ту-214 зі Спецзагону. Спочатку повідомлялося, що це сталося через потрапляння птаха у двигун, хоча насправді сталася поломка шасі.
Знищення російської військової авіації
Крім поломок цивільних бортів, у Росії також активно скорочується кількість ударних винищувачів.
Так, за період з 17 лютого по 2 березня російська авіація зазнала рекордних втрат. За ці два тижні Сили оборони збили 12 російських винищувачів Су-34, 2 винищувачі Су-35 і один літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Це рекордний показник знищення ворожої авіації за настільки короткий період з початку повномасштабної війни.
Таким результатам сприяло те, що українські військові обзавелися зброєю, здатною атакувати ворожу авіацію на відстані понад 150 кілометрів.
Через стрімкий "сушкопад", кількість авіаударів росіян у прифронтовій зоні за останні три тижні скоротилася у півтора-два рази. Однак ворожі літаки все одно продовжують завдавати досить велику кількість ударів по території України.
За актуальними даним Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 347 літаків та 325 гелікоптерів.
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