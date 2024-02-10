У США пасажирський літак через поломку сів на шосе і спалахнув: є жертви

Пасажирський літак Bombardier Challenger 600 через поломку здійснив аварійну посадку на автомагістраль недалеко від Неаполя, штат Флорида, і спалахнув. Внаслідок події загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами офіційних осіб, на борту невеликого літака перебували п'ятеро людей, троє людей змогли вибратися. Поки неясно, чи врізався літак у якісь машини і чи постраждав хтось на землі.

"Вони повинні були приземлитися тут, у Неаполі, і приблизно за дві чи три хвилини до цього наша вежа отримала повідомлення від пілотів про те, що у них, цитую, втрачені обидва двигуни", - заявила Робін Кінг, директор зі зв'язків із громадськістю аеропорту Неаполь.

Літак розбився за кілька кілометрів від аеропорту. За даними офісу шерифа округу Коллієр, ділянка автомагістралі буде закрита щонайменше на 24 години.

Влада закликала місцевих жителів уникати району події, поки поліція та Національна рада з безпеки на транспорті проводять розслідування.

Аварії повітряних суден

Раніше повідомлялося, що російський приватний літак розбився в Афганістані. Зазначається, що авіакатастрофа сталася у північній провінції Бадахшан. За попередніми даними, на борту перебували шестеро людей - двоє пасажирів і четверо членів екіпажу.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Польщі впав невеликий літак. Причиною аварії стала відмова авіоніки, на борту перебували двоє людей.

Крім того, у столиці Киргизстану, місті Бішкек, упав військовий гелікоптер Мі-8. Авіакатастрофа сталася на авіабазі "Фрунзе-1".