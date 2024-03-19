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В Польше аварийно приземлился американский беспилотник

Мирославец, Вторник 19 марта 2024 04:25
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В Польше аварийно приземлился американский беспилотник Фото: в Польше аварийно приземлился американский беспилотник (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

В ходе выполнения плановых тренировок американский беспилотник MQ-9 Reaper совершил аварийную посадку в Польше, недалеко от города Мирославец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на X пресс-службу Генштаба Вооруженных сил Польши.

Так, 18 марта после 23:00 вблизи Мирославца произошла аварийная посадка беспилотного самолета Вооруженных сил США, летевшего в воздушном пространстве Польши. Посадка прошла в соответствии с процедурами в безопасной нежилой зоне. Место происшествия охраняется спецслужбами, а следственные действия проводится военной полицией, говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта военно-транспортный российский самолет Ан-12 пригласил аварийную посадку на аэродроме Хурба в городе Комсомольск-на-Амуре . На борту самолета находились 8 человек. Самолет держал курс из Нижневартовска.

Также 10 февраля в США пассажирский самолет из - за поломки сел на шоссе и загорелся . По предварительной информации, у самолета возникли проблемы с шасси. По информации официальных лиц, на борту маленького самолета находились пять человек, из которых троим удалось выжить.

"Они должны были приземлиться здесь, в Неаполе, и примерно за две или три минуты до этого наша башня получила сообщение от пилотов о том, что у них, цитирую, потеряны оба двигателя", - заявила Робин Кинг, директор по связям с общественностью аэропорта Неаполь. Самолет потерпел крушение несколько километров от аэропорта.

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