Польща зводить електронний бар'єр на кордоні з Україною: деталі проєкту

Що передбачає нова система

Електронна система захисту буде включати, зокрема, систему моніторингу та детектори руху. Вона доповнюватиме вже наявні фізичні бар'єри на кордоні.

"Йдеться про 69 кілометрів у зоні відповідальності Надбужанського відділу. Наступний проєкт - це ще 43 кілометри сухопутного кордону з Україною, також на території відповідальності Бещадського відділу Прикордонної служби. Це наші найближчі плани", - розповіла Горжковська.

Плани щодо кордонів з Росією та Білоруссю

Окрім українського напрямку, у Польщі також планують розширити вже наявні системи захисту на кордонах із Росією та Білоруссю.

"Йдеться про такі елементи, як спостережні вежі. Ці вежі будуть оснащені оптико-електронними системами, а на кордоні з Білоруссю встановлять системи для виявлення безпілотників", - зазначила вона.

Хто фінансує проєкт

Кошти на інвестиції на обох напрямках кордону виділив Європейський Союз.

Проблема з закупівлями через вето президента

Горжковська також повідомила, що через вето президента Кароля Навроцького на закон про використання коштів з програми SAFE прикордонна служба не змогла здійснити закупівлі на суму 3 мільярди злотих. У планах, зокрема, була закупівля броньованих автомобілів і кулеметів.