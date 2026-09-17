Польша сводит электронный барьер на границе с Украиной: детали проекта

Более 100-километрового участка польско-украинской границы оборудуют электронной системой защиты, которая будет дополнять физические барьеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую редакцию Polskie Radio и заявление бригадной генерал Виолетты Горжковской.
Электронная система защиты будет включать, в частности, систему мониторинга и детекторы движения. Она будет дополнять существующие физические барьеры на границе.
"Речь идет о 69 километрах в зоне ответственности Надбужанского отдела. Следующий проект - это еще 43 километра сухопутной границы с Украиной, также на территории ответственности Бещадского отдела Пограничной службы. Это наши ближайшие планы", - рассказала Горжковская.
Кроме украинского направления, в Польше также планируется расширить уже существующие системы защиты на границах с Россией и Беларусью.
"Речь идет о таких элементах, как наблюдательные башни. Эти башни будут оснащены оптико-электронными системами, а на границе с Беларусью установят системы для обнаружения беспилотников", - отметила она.
Средства на инвестиции по обоим направлениям границы выделил Европейский Союз.
Горжковская также сообщила, что из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон об использовании средств из программы SAFE пограничная служба не смогла осуществить закупки на сумму 3 миллиарда злотых. В планах была закупка бронированных автомобилей и пулеметов.
Напомним, накануне Польша уже усилила охрану пунктов пропуска на границе с Украиной - этим, в частности, займется специальное инженерное подразделение.
Ранее РБК-Украина писала, что российские обстрелы мероприятия Украины - попытка заблокировать поставки военной помощи - об этом заявлял заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.
Также сообщалось, что 13 сентября российский реактивный дрон атаковал локомотив гражданского поезда на станции Ягодин в Волынской области - вблизи границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное собрание и заявил об усиленной угрозе со стороны России для его страны.