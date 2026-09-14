Навіщо РФ б'є по заходу України: у Польщі розкрили справжню мету Кремля

Російські обстріли західних регіонів України є спробою блокувати постачання військової допомоги, а прийдешня зима може стати переломним моментом у війні.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24 .

За словами посадовця, найближчі місяці, і зокрема зимовий період, здатні суттєво вплинути на перебіг бойових дій на користь ворога. Саме тому західні країни мають негайно посилити оборонну підтримку Києва.

"Росія вважає, що це може стати переломним моментом у веденні війни і що сьогодні Україна також потребує максимальної підтримки від західного світу, щоб вистояти у війні та мати змогу ефективно захищатися від повітряних атак", - наголосив Томчик.

Ризики диверсій та випробування для НАТО

Польський міністр переконаний, що удари поблизу кордонів країни є водночас випробуванням для НАТО. Водночас, за даними ЦРУ, Кремль розглядає сценарії гібридних атак і проти європейських держав.

"Я не хочу тут розкривати якихось сенсаційних деталей, але те, що ми бачили в Німеччині - можливі диверсійні акти, можливе загострення гібридної війни, але в таких масштабах, яких ми досі не бачили, можливі акції різного роду десь на прикордонних територіях, наприклад, у балтійських країнах, на кордоні з НАТО", - зазначив Томчик.

На його думку, це "дуже реальні сценарії", які можуть перерости в "щось набагато серйозніше".