Польща зводить електронний бар'єр на кордоні з Україною: деталі проєкту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українську редакцію Polskie Radio та заяву бригадної генерал Віолети Горжковської.

Що передбачає нова система

Електронна система захисту буде включати, зокрема, систему моніторингу та детектори руху. Вона доповнюватиме вже наявні фізичні бар'єри на кордоні.

"Йдеться про 69 кілометрів у зоні відповідальності Надбужанського відділу. Наступний проєкт - це ще 43 кілометри сухопутного кордону з Україною, також на території відповідальності Бещадського відділу Прикордонної служби. Це наші найближчі плани", - розповіла Горжковська.

Плани щодо кордонів з Росією та Білоруссю

Окрім українського напрямку, у Польщі також планують розширити вже наявні системи захисту на кордонах із Росією та Білоруссю.

"Йдеться про такі елементи, як спостережні вежі. Ці вежі будуть оснащені оптико-електронними системами, а на кордоні з Білоруссю встановлять системи для виявлення безпілотників", - зазначила вона.

Хто фінансує проєкт

Кошти на інвестиції на обох напрямках кордону виділив Європейський Союз.

Проблема з закупівлями через вето президента

Горжковська також повідомила, що через вето президента Кароля Навроцького на закон про використання коштів з програми SAFE прикордонна служба не змогла здійснити закупівлі на суму 3 мільярди злотих. У планах, зокрема, була закупівля броньованих автомобілів і кулеметів.