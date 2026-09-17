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Польща зводить електронний бар'єр на кордоні з Україною: деталі проєкту

04:47 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Польща зводить електронний бар'єр на кордоні з Україною: деталі проєкту Фото: Польща посилює захист кордону з Україною на тлі російських провокацій (Getty Images)
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Понад 100-кілометрову ділянку польсько-українського кордону обладнають електронною системою захисту, яка доповнюватиме фізичні бар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українську редакцію Polskie Radio та заяву бригадної генерал Віолети Горжковської.

Що передбачає нова система

Електронна система захисту буде включати, зокрема, систему моніторингу та детектори руху. Вона доповнюватиме вже наявні фізичні бар'єри на кордоні.

"Йдеться про 69 кілометрів у зоні відповідальності Надбужанського відділу. Наступний проєкт - це ще 43 кілометри сухопутного кордону з Україною, також на території відповідальності Бещадського відділу Прикордонної служби. Це наші найближчі плани", - розповіла Горжковська.

Плани щодо кордонів з Росією та Білоруссю

Окрім українського напрямку, у Польщі також планують розширити вже наявні системи захисту на кордонах із Росією та Білоруссю.

"Йдеться про такі елементи, як спостережні вежі. Ці вежі будуть оснащені оптико-електронними системами, а на кордоні з Білоруссю встановлять системи для виявлення безпілотників", - зазначила вона.

Хто фінансує проєкт

Кошти на інвестиції на обох напрямках кордону виділив Європейський Союз.

Проблема з закупівлями через вето президента

Горжковська також повідомила, що через вето президента Кароля Навроцького на закон про використання коштів з програми SAFE прикордонна служба не змогла здійснити закупівлі на суму 3 мільярди злотих. У планах, зокрема, була закупівля броньованих автомобілів і кулеметів.

Нагадаємо, напередодні Польща вже посилила охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною - цим, зокрема, займеться спеціальний інженерний підрозділ.

Раніше РБК-Україна писало, що російські обстріли заходу України є спробою заблокувати постачання військової допомоги - про це заявляв заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Також повідомлялось, що 13 вересня російський реактивний дрон атакував локомотив цивільного поїзда на станції Ягодин у Волинській області - поблизу кордону з Польщею. Після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрені збори та заявив про посилену загрозу з боку Росії для його країни.

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