ua en ru
Чт, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Польша сводит электронный барьер на границе с Украиной: детали проекта

04:47 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Польша сводит электронный барьер на границе с Украиной: детали проекта Фото: Польша усиливает защиту границы с Украиной на фоне российских провокаций (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Более 100-километрового участка польско-украинской границы оборудуют электронной системой защиты, которая будет дополнять физические барьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую редакцию Polskie Radio и заявление бригадной генерал Виолетты Горжковской.

Что предполагает новая система

Электронная система защиты будет включать, в частности, систему мониторинга и детекторы движения. Она будет дополнять существующие физические барьеры на границе.

"Речь идет о 69 километрах в зоне ответственности Надбужанского отдела. Следующий проект - это еще 43 километра сухопутной границы с Украиной, также на территории ответственности Бещадского отдела Пограничной службы. Это наши ближайшие планы", - рассказала Горжковская.

Планы по границам с Россией и Беларусью

Кроме украинского направления, в Польше также планируется расширить уже существующие системы защиты на границах с Россией и Беларусью.

"Речь идет о таких элементах, как наблюдательные башни. Эти башни будут оснащены оптико-электронными системами, а на границе с Беларусью установят системы для обнаружения беспилотников", - отметила она.

Кто финансирует проект

Средства на инвестиции по обоим направлениям границы выделил Европейский Союз.

Проблема с закупками из-за вето президента

Горжковская также сообщила, что из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон об использовании средств из программы SAFE пограничная служба не смогла осуществить закупки на сумму 3 миллиарда злотых. В планах была закупка бронированных автомобилей и пулеметов.

Напомним, накануне Польша уже усилила охрану пунктов пропуска на границе с Украиной - этим, в частности, займется специальное инженерное подразделение.

Ранее РБК-Украина писала, что российские обстрелы мероприятия Украины - попытка заблокировать поставки военной помощи - об этом заявлял заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

Также сообщалось, что 13 сентября российский реактивный дрон атаковал локомотив гражданского поезда на станции Ягодин в Волынской области - вблизи границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное собрание и заявил об усиленной угрозе со стороны России для его страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Граница с Украиной Война России против Украины
Новости
Палата представителей США окончательно приняла закон о санкциях против РФ
Палата представителей США окончательно приняла закон о санкциях против РФ
Аналитика
Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом