ua en ru
Пн, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Польща зірвала таємне постачання шин для Boeing, які могли потрапити в Росію

Понеділок 19 травня 2025 19:03
UA EN RU
Польща зірвала таємне постачання шин для Boeing, які могли потрапити в Росію Ілюстративне фото: Росія намагалася отримати шини для Boeing (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Польщі конфіскували 5 тонн шин для літаків Boeing. Їх нібито відправили в Азербайджан транзитом через Білорусь і Росію.

Про це йдеться в повідомленні Національної податкової адміністрації Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Офіцери виявили під час перевірки вантажівки в Корощині (село на кордоні Польщі та Білорусі - ред.), що водій перевозив шини, які використовуються в цивільних літаках Boeing, замість заявлених шин для легкових автомобілів і автобусів", - розповіли у Національній податковій адміністрації.

У відомстві уточнили, що відправником товару була компанія з Іспанії, а одержувачем - з Азербайджану.

"За фактом митного шахрайства було порушено кримінальну справу. Підсанкційні товари було затримано", - уточнили в податковій адміністрації.

Товари було затримано, оскільки їхній транзит через Білорусь і Росію підпадає під європейські санкції.

Reuters нагадує, що Росія розробила способи обходу санкцій, які передбачають заборону на постачання запчастин для авіації. Зокрема, такі товари, як клапани тиску в кабіні та шасі, надходять у Росію через посередників у країнах, які не підтримали санкції проти Москви, включно з Таджикистаном, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Туреччиною, Китаєм і Киргизстаном.

Проблеми з літаками в РФ

Нагадаємо, російські літаки стали частіше ламатися на тлі санкцій Заходу. Через це пілотам, зокрема, доводиться здійснювати аварійні посадки.

Детальніше про інциденти з російськими пасажирськими літаками - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Boeing Білорусь Польща
NEWS
Чи варто щось очікувати від нової розмови Трампа та Путіна? Політолог озвучив варіанти
Чи варто щось очікувати від нової розмови Трампа та Путіна? Політолог озвучив варіанти
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну