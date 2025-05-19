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Польша сорвала тайную поставку шин для Boeing, которые могли попасть в Россию

Понедельник 19 мая 2025 19:03
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Польша сорвала тайную поставку шин для Boeing, которые могли попасть в Россию Иллюстративное фото: Россия пыталась получить шины для Boeing (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Польше конфисковали 5 тонн шин для самолетов Boeing. Их якобы отправили в Азербайджан транзитом через Беларусь и Россию.

Об этом сказано в сообщении Национальной налоговой администрации Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Офицеры обнаружили во время проверки грузовика в Корощине (село на границе Польши и Беларуси - ред.), что водитель перевозил шины, используемые в гражданских самолетах Boeing, вместо заявленных шин для легковых автомобилей и автобусов", - рассказали в Национальной налоговой администрации.

В ведомстве уточнили, что отправителем товара была компания из Испании, а получателем - из Азербайджана.

"По факту таможенного мошенничества было возбуждено уголовное дело. Подсанкционные товары были задержаны", - уточнили в налоговой администрации.

Товары были задержаны, поскольку их транзит через Беларусь и Россию подпадает под европейские санкции.

Reuters напоминает, что Россия разработала способы обхода санкций, которые предусматривают запрет на поставку запчастей для авиации. В частности, такие товары, как клапаны давления в кабине и шасси, поступают в Россию через посредников в странах, не поддержавших санкции против Москвы, включая Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Китай и Кыргызстан.

Проблемы с самолетами в РФ

Напомним, российские самолеты стали чаще ломаться на фоне санкций Запада. Из-за этого пилотам, в частности, приходится совершать аварийные посадки.

Детальнее об инцидентах с российскими пассажирскими самолетами - в материале РБК-Украина.

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