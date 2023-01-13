Інциденти щодня. Що відбувається з літаками Росії з початку січня

Російські авіакомпанії переживають тяжкий початок року. У перші тижні 2023 року із комерційними перевізниками країни вже сталося кілька інцидентів.

Через санкції літаки в РФ виходитимуть з ладу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на simpleflying.com.

Перерваний зліт Airbus авіакомпанії "Росія"

10 січня літак Airbus A320 авіакомпанії "Росія" мав вилетіти з аеропорту Сургут рейсом до Санкт-Петербурга (Пулково). Однак через несправність реверсу двигуна екіпаж перервав зліт на початковому етапі. Потім літак самостійно вирулив на аеродром.

Пізніше пасажири піднялися на борт іншого літака, який прибув до Санкт-Петербурга із запізненням понад 8 годин. За даними FlightRadar24.com, літак вилетів із Сургута лише 11 січня о 10:15 за місцевим часом.

Туалети, вантажні двері та кондиціонери

За день до цього стався збій у туалеті літака Airbus A320neo авіакомпанії "S7 Airlines", що прямував з аеропорту Братська до Москви. Через поломку екіпаж був змушений здійснити посадку в Казані після 4 годин перебування в повітрі.

9 січня сталося ще два інциденти у російській авіації. Вантажні двері Ан-26 відчинилися в середині польоту над Далеким Сходом, внаслідок чого салон розгерметизувався і багаж пасажирів випав з літака.

Інцидент був розцінений як наслідок відмови запірного механізму вантажної рампи. Ніхто з 31 людини на борту не постраждав, і літак повернувся до аеропорту вильоту.

Фото: Літаки в РФ дедалі частіше ламаються в польоті (pixabay.com)

Для пасажирів іншого літака все закінчилося погано. Того ж дня на Далекому Сході розбився одномоторний Ан-2. Двоє людей загинули, ще четверо постраждали.

6 січня літак Azur Air, що прямував до Таїланду, повернувся в аеропорт вильоту в Новосибірську після шостої години польоту до Таїланду. Причиною було пошкодження лобового скла.

Того ж дня рейс лоукостера Red Wings з Казані до Єкатеринбурга мав повернутися через те, що шасі не забиралося.

А ще напередодні рейс Boeing 737 авіакомпанії Utair мав здійснити посадку в Західному Сибіру через несправність кондиціонера на борту.

Запаси деталей стрімко скорочуються

На початку січня гендиректор "Аерофлоту" Сергій Олександровський заявив, що у групи є запас деталей, якого вистачить на 2-6 місяців.

Через відхід західних постачальників запчастин авіатранспорт в РФ став частіше ламатися, повідомляло видання The Moscow Times.

При цьому інциденти із пасажирськими літаками почастішали. За минулий 2022 рік у Росії сталося понад 130 подій з повітряним транспортом, зокрема 28 авіакатастроф. З початку 2023 року вже зафіксовано щонайменше 7 авіаційних пригод.

Експерти галузі висловлюють стурбованість тим, що відбувається. Причини зростання кількості інцидентів прямо не названі, але вказаний контекст – відхід постачальників запчастин.

Припинення поставок нових літаків і запчастин для літаків Boeing і Airbus, що вже експлуатуються, змусило російські компанії розібрати одні літаки на запчастини для ремонту інших.

Нагадаємо, ми писали, що санкції позбавили авіацію РФ найпопулярніших маршрутів.