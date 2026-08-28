Польща заявила, що не хоче ядерної зброї США, але є "але"

Заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський під час перебування у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі заявив про позицію Варшави щодо можливого розміщення ядерної зброї.

Відповідаючи на запитання журналістів, він наголосив, що навіть у разі збільшення американської військової присутності в Польщі розміщення ядерних боєголовок на польській території не передбачається.

"Я хотів би сказати це дуже чітко та відкрито. Польща не хоче мати ядерні боєголовки на своїй території", - заявив Залевський.

Варшава підтримує більшу роль Європи в НАТО

Під час зустрічі Залевського із заступником міністра оборони США Елбріджем Колбі сторони, серед іншого, обговорили впровадження концепції NATO 3.0.

Йдеться про підхід, за якого європейські країни мають брати на себе більшу відповідальність за безпеку континенту. Польща, за словами Залевського, підтримує такий напрямок і хоче активно долучатися до розбудови сильнішого Альянсу.

"Польща є прихильником такого способу мислення", - наголосив заступник міністра.

США можуть посилити постійну присутність у Польщі

Водночас Варшава та Вашингтон продовжують переговори щодо постійної військової присутності американських військових у Польщі.

За словами Залевського, переговори стосуються кількох потенційних місць, де можуть бути створені американські військові бази. Очікується, що представник адміністрації США найближчим часом відвідає Польщу, щоб ознайомитися з польськими пропозиціями.

Заступник міністра заявив, що Сполучені Штати мають настільки важливі інтереси в Польщі, що зацікавлені у постійній присутності своїх військових.

"Насправді йдеться про кілька баз, кілька місць, де американські солдати будуть постійно розміщені в Польщі", - сказав він.