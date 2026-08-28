Польша заявила, что не хочет ядерное оружие США, но есть "но"

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский во время пребывания в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил о позиции Варшавы относительно возможного размещения ядерного оружия.

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что даже в случае увеличения американского военного присутствия в Польше размещение ядерных боеголовок на польской территории не предполагается.

"Я хотел бы сказать это очень четко и открыто. Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территории", – заявил Залевский.

Варшава поддерживает большую роль Европы в НАТО

В ходе встречи Залевского с заместителем министра обороны США Элбриджем Колби стороны, среди прочего, обсудили внедрение концепции НАТО 3.0.

Речь идет о подходе, при котором европейские страны должны брать большую ответственность за безопасность континента. Польша, по словам Залевского, поддерживает такое направление и хочет активно вовлекаться в развитие более сильного Альянса.

"Польша является сторонником такого образа мышления", - подчеркнул замминистра.

США могут усилить постоянное присутствие в Польше

В то же время Варшава и Вашингтон продолжают переговоры о постоянном военном присутствии американских военных в Польше.

По словам Залевского, переговоры касаются нескольких потенциальных мест, где могут быть созданы американские военные базы. Ожидается, что представитель администрации США в ближайшее время посетит Польшу, чтобы ознакомиться с польскими предложениями.

Замминистра заявил, что Соединенные Штаты имеют настолько важные интересы в Польше, что заинтересованы в постоянном присутствии своих военных.

"На самом деле речь идет о нескольких базах, нескольких местах, где американские солдаты будут постоянно размещены в Польше", - сказал он.