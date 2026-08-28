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Польша заявила, что не хочет ядерное оружие США, но есть "но"

04:27 28.08.2026 Пт
2 мин
Варшава предлагает другой вариант сотрудничества с Пентагоном, выгодный для себя
aimg Филипп Бойко
Фото: запуск ядерной ракеты США Trident II D5 (Defense Express)

Польша не намерена размещать на своей территории американские ядерные боеголовки, заявили в польском Министерстве национальной обороны. В то же время, Варшава ведет переговоры с США об усилении постоянного военного присутствия американских сил в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский во время пребывания в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил о позиции Варшавы относительно возможного размещения ядерного оружия.

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что даже в случае увеличения американского военного присутствия в Польше размещение ядерных боеголовок на польской территории не предполагается.

"Я хотел бы сказать это очень четко и открыто. Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территории", – заявил Залевский.

Варшава поддерживает большую роль Европы в НАТО

В ходе встречи Залевского с заместителем министра обороны США Элбриджем Колби стороны, среди прочего, обсудили внедрение концепции НАТО 3.0.

Речь идет о подходе, при котором европейские страны должны брать большую ответственность за безопасность континента. Польша, по словам Залевского, поддерживает такое направление и хочет активно вовлекаться в развитие более сильного Альянса.

"Польша является сторонником такого образа мышления", - подчеркнул замминистра.

США могут усилить постоянное присутствие в Польше

В то же время Варшава и Вашингтон продолжают переговоры о постоянном военном присутствии американских военных в Польше.

По словам Залевского, переговоры касаются нескольких потенциальных мест, где могут быть созданы американские военные базы. Ожидается, что представитель администрации США в ближайшее время посетит Польшу, чтобы ознакомиться с польскими предложениями.

Замминистра заявил, что Соединенные Штаты имеют настолько важные интересы в Польше, что заинтересованы в постоянном присутствии своих военных.

"На самом деле речь идет о нескольких базах, нескольких местах, где американские солдаты будут постоянно размещены в Польше", - сказал он.

Контекст новости

Учитывая меняющиеся настроения в международной политике США, все больше европейских стран задумываются над вопросом "ядерного зонта". Речь, прежде всего, идет о европейских странах, имеющих такое оружие, а другие хотят встать под их защиту.

К примеру, Германия хочет финансировать ядерный потенциал Франции и Британии. При этом Берлин совсем не стремится иметь собственное ядерное оружие.

Кроме того, Польша и Франция начали конкретные переговоры о "ядерном зонте". Стороны провели первое заседание специальной координационной группы.

А президент Литвы анонсировал отмену конституционного запрета на ядерное оружие. Ожидается, что законодательный орган страны приступит к процессу внесения соответствующих изменений.

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