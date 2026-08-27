Німеччина хоче фінансувати ядерного потенціалу Франції та Британії

Німеччина розглядає нові способи участі у зміцненні ядерного зміцнення Європи на тлі дискусій про майбутню роль США в безпеці континенту. Берлін не планує створювати власний ядерний арсенал, натомість вивчає можливість тіснішої співпраці з Великою Британією та Францією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За даними видання, Берлін зацікавлений у нарощуванні можливостей європейських ядерних держав.

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб наявні ядерні держави в Європі розширили свої можливості", – сказав співрозмовник видання.

У переговорах беруть участь Лондон, Берлін і Париж. Німеччина нібито розглядає кілька варіантів підтримки – від фінансових внесків у британські ядерні сили до звичайної військової допомоги для захисту відповідної інфраструктури.

Німецькі Patriot можуть захищати британську ядерну базу

Серед конкретних варіантів, які обговорюються, The Telegraph називає можливе розгортання німецьких систем ППО Patriot на важливих британських ядерних об'єктах.

Зокрема, йдеться про базу HMNB Clyde у Фаслейні в Шотландії. Там базуються британські атомні підводні човни з балістичними ракетами.

За словами джерела видання у британській оборонній сфері, внесок у захист Фаслейна може бути більш реалістичним, ніж безпосередня участь Німеччини у будівництві британських атомних підводних човнів.

"Здатність зробити внесок в оборону Фаслейна є більш переконливою, ймовірною та доцільною", – заявив співрозмовник.

Берлін також вивчає промислову співпрацю

Водночас німецькі чиновники розглядали можливість залучення промислової бази країни до майбутніх британських програм, пов'язаних із підводними човнами, ракетами або збагаченням урану.

При цьому британська сторона має сумніви щодо того, чи володіє німецька промисловість достатнім спеціалізованим досвідом для значної участі в будівництві та обслуговуванні британського флоту атомних підводних човнів.

Велика Британія зараз замінює чотири підводні човни класу "Вангард" на чотири субмарини класу "Дредноут". Нові човни нестимуть балістичні ракети Trident II D5 і мають забезпечити британську систему безперервного ядерного стримування на морі.

Лондон також розробляє ядерну боєголовку "Астрая" у межах програми, пов'язаної з американською W93.

Британський ядерний потенціал все ще пов'язаний зі США

Попри те, що рішення про застосування британської ядерної зброї залишаються суверенним правом Лондона, окремі важливі елементи програми залежать від співпраці зі Сполученими Штатами.

Зокрема, ракети Trident виробляються у США та обслуговуються на американських об'єктах у Кінгс-Бей, штат Джорджія. Розробка британських і американських ядерних боєголовок також залишається тісно пов'язаною.

Саме ця залежність, за даними The Telegraph, є одним із питань, які обговорюють у Берліні.

"Існують роздуми та обговорення щодо того, як наявні ядерні можливості, такі як Trident, можуть відігравати більшу роль в обороні Європи та в глибшій співпраці між європейськими країнами", – заявило джерело видання у сфері безпеки.

Німеччина веде переговори й з Францією

Берлін паралельно намагається вести переговори з Францією. Французькі ядерні сили залишаються під повним національним контролем і включають підводні та повітряні компоненти.

Париж уже розпочав ширші консультації з європейськими партнерами щодо можливої ролі французького ядерного потенціалу у забезпеченні безпеки Європи.