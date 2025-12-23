Польща завершила перший етап розбудови системи боротьби з дронами

Зазначається, на спостережній вежі висотою понад 70 метрів встановлено радар – перший елемент системи PCL, яка зрештою буде встановлено на чотирьох додаткових вежах, що вже побудовані.

Зазначається, що ця система виявлятиме, позиціонуватиме та контролюватиме об'єкти, що наближаються зі сходу. Зрештою, вона також зможе нейтралізувати ці безпілотні пристрої.

Показники системи контролюватимуться в центрі моніторингу електронного прикордонного бар'єру з Білоруссю, який розташовується у Білостоці. Також повідомляється, що нова система розроблена та виготовлена польськими компаніями.