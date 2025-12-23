RU

Польша завершила первый этап развития системы борьбы с дронами

Фото: Польша завершила первый этап развития системы борьбы с дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польша установила на границе с Беларусью вблизи Крынок в Подляском регионе первые элементы новой системы борьбы с дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FМ.

Отмечается, на наблюдательной башне высотой более 70 метров установлен радар - первый элемент системы PCL, которая в конце концов будет установлена на четырех дополнительных башнях, которые уже построены.

Отмечается, что эта система будет выявлять, позиционировать и контролировать объекты, приближающиеся с востока. В конце концов, она также сможет нейтрализовать эти беспилотные устройства.

Показатели системы будут контролироваться в центре мониторинга электронного пограничного барьера с Беларусью, который располагается в Белостоке. Также сообщается, что новая система разработана и изготовлена польскими компаниями.

 

Напомним, что в ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников проникли в воздушное пространство Польши. Силы ПВО сбили четыре дрона, остальные упали или были обнаружены в 11 населенных пунктах, в том числе один - на территории военной базы.

По данным польских СМИ, часть неизвестных дронов могла быть направлена на базу НАТО в Польше.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал действия Альянса "очень успешными", подчеркнув готовность защищать каждый сантиметр территории, включая воздушное пространство.

А уже 13 сентября в Польше НАТО начало операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Впоследствии стало известно, что в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, ситуация была "серьезнее, чем считалось", ведь часть дронов была начинена взрывчаткой.

