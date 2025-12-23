Польша завершила первый этап развития системы борьбы с дронами

Отмечается, на наблюдательной башне высотой более 70 метров установлен радар - первый элемент системы PCL, которая в конце концов будет установлена на четырех дополнительных башнях, которые уже построены.

Отмечается, что эта система будет выявлять, позиционировать и контролировать объекты, приближающиеся с востока. В конце концов, она также сможет нейтрализовать эти беспилотные устройства.

Показатели системы будут контролироваться в центре мониторинга электронного пограничного барьера с Беларусью, который располагается в Белостоке. Также сообщается, что новая система разработана и изготовлена польскими компаниями.