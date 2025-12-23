ua en ru
Польща завершила перший етап розбудови системи боротьби з дронами

Вівторок 23 грудня 2025 13:28
UA EN RU
Польща завершила перший етап розбудови системи боротьби з дронами Фото: Польща завершила перший етап розбудови системи боротьби з дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польща встановила на кордоні з Білоруссю поблизу Кринок у Підляському регіоні перші елементи нової системи боротьби з дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FМ.

Зазначається, на спостережній вежі висотою понад 70 метрів встановлено радар – перший елемент системи PCL, яка зрештою буде встановлено на чотирьох додаткових вежах, що вже побудовані.

Зазначається, що ця система виявлятиме, позиціонуватиме та контролюватиме об'єкти, що наближаються зі сходу. Зрештою, вона також зможе нейтралізувати ці безпілотні пристрої.

Показники системи контролюватимуться в центрі моніторингу електронного прикордонного бар'єру з Білоруссю, який розташовується у Білостоці. Також повідомляється, що нова система розроблена та виготовлена польськими компаніями.

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня близько 20 російських безпілотників проникли в повітряний простір Польщі. Сили ППО збили чотири дрони, решта впали або були виявлені у 11 населених пунктах, зокрема один - на території військової бази.

За даними польських ЗМІ, частина невідомих дронів могла бути спрямована на базу НАТО в Польщі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав дії Альянсу "дуже успішними", підкресливши готовність захищати кожен сантиметр території, включно з повітряним простором.

А вже 13 вересня у Польщі НАТО розпочало операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Згодом стало відомо, що у ніч із 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, ситуація була "серйознішою, ніж вважалося", адже частина дронів була начинена вибухівкою.

