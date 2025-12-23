ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Польша завершила первый этап развития системы борьбы с дронами

Вторник 23 декабря 2025 13:28
UA EN RU
Польша завершила первый этап развития системы борьбы с дронами Фото: Польша завершила первый этап развития системы борьбы с дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польша установила на границе с Беларусью вблизи Крынок в Подляском регионе первые элементы новой системы борьбы с дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FМ.

Отмечается, на наблюдательной башне высотой более 70 метров установлен радар - первый элемент системы PCL, которая в конце концов будет установлена на четырех дополнительных башнях, которые уже построены.

Отмечается, что эта система будет выявлять, позиционировать и контролировать объекты, приближающиеся с востока. В конце концов, она также сможет нейтрализовать эти беспилотные устройства.

Показатели системы будут контролироваться в центре мониторинга электронного пограничного барьера с Беларусью, который располагается в Белостоке. Также сообщается, что новая система разработана и изготовлена польскими компаниями.

Напомним, что в ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников проникли в воздушное пространство Польши. Силы ПВО сбили четыре дрона, остальные упали или были обнаружены в 11 населенных пунктах, в том числе один - на территории военной базы.

По данным польских СМИ, часть неизвестных дронов могла быть направлена на базу НАТО в Польше.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал действия Альянса "очень успешными", подчеркнув готовность защищать каждый сантиметр территории, включая воздушное пространство.

А уже 13 сентября в Польше НАТО начало операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Впоследствии стало известно, что в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, ситуация была "серьезнее, чем считалось", ведь часть дронов была начинена взрывчаткой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Дрони
Новости
Под ударом пол Украины: РФ применила для атаки 650 дронов и более 30 ракет
Под ударом пол Украины: РФ применила для атаки 650 дронов и более 30 ракет
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ